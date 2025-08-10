Военный суд вынес приговор генерал-майору Галимуллину за служебный подлог и растрату

Генерал-майора Министерства обороны России Анвара Галимуллина приговорили к двум с половиной годам колонии условно, признав его тем самым виновным по факту служебного подлога и особо крупной растрате. С материалами и вынесенным приговором военного суда в Москве ознакомились корреспонденты ТАСС в субботу, 9 августа. В документах также говорится о том, что полковник запаса Юрий Убогий получил полтора года условно.
«Назначить Галимуллину Анвару Фауизовичу наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей и испытательным сроком 3 года. Срок наказания (в отношении осужденного) считать условным», — сказано в приговоре.
В материалах указывается, что в рамках рассмотрения этого же дела (о служебном подлоге и растрате) полковник запаса Юрий Убогий приговорен к сроку в полтора гола условно, с аналогичным испытательным сроком и штрафом.
Но и на этом еще не все. Московский Военный суд также запретил обоим фигурантам данного дела занимать какие-либо руководящие должности сроком на два года. Известно, что в момент оглашения приговора Галиуллин и Убогий находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Судебное решение в отношении обоих фигурантов уголовного дела вступило в силу, отмечает российское агентство.
Как KP.RU писал ранее, в конце июля 2025 года стало известно, что суд подтвердил правомерность приговора, который ранее был вынесен генерал-майору Ивану Попову по делу о мошенничестве и фальсификации документов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Подчеркнем, что апелляционную жалобу по приговору суда в отношении генерал-майора Попова рассматривала коллегия из трех судей. В результате данного судебного процесса в профильном ведомстве заявили о правомерности прошлого решения.
Напомним, что Попова задержали 17 мая 2024 года по подозрению в совершении преступления, которое связано с мошенничеством в особо крупных размерах. По данным следствия, он может быть замешан в хищении более 1700 тонн металлических изделий на сумму 130 млн рублей, которые были закуплены в рамках гумпомощи.