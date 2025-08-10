Гуляй смело: Основателя техасской сети Trump Burger выгонят из Штатов по приказу Трампа

Владелец техасского ресторана Trump Burger столкнулся с угрозой депортации и юридическими проблемами. Как сообщает New York Post со ссылкой на источники в службах национальной безопасности, ливанец Роланд Бини был задержан сотрудниками иммиграционной и таможенной службы (ICE) в мае после обнаружения просроченной визы.