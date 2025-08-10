Гуляй смело: Основателя техасской сети Trump Burger выгонят из Штатов по приказу Трампа

Помимо нарушений миграционного режима, Бини обвиняют в попытке получения гражданства через фиктивный брак. По данным USCIS, представленные доказательства семейных отношений не подтвердились из-за отсутствия совместного проживания и признания со стороны родственников, уточняет издание.
Дополнительные сложности возникли после получения предписания от Trump Organization о прекращении несанкционированного использования имени и бренда экс-президента. Ситуация развивается на фоне объявленной администрацией Трампа кампании по усилению контроля за нелегальной миграцией.
Первый ресторан Trump Burger появился в городе Беллвилл в 2020 году. С тех пор франшиза открыла ещё несколько точек в окрестностях Хьюстона.
Ранее в пресс-службе ICE анонсировали возведение палаточных городов, где будут расквартировывать нелегальных мигрантов. Предполагается, что это позволит ускорить процесс их выдворения из Штатов.