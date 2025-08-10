Ричмонд
Проснувшийся вулкан в Японии выбросил столб дыма и пепла на высоту 3 км

Вулкан Симмоэ в Японии выбросил столб дыма на высоту 3 тысячи метров. Об этом сообщает японский телеканал.

Периодические извержения вулкана наблюдаются с 27 июня.

«Дым из кратера поднялся на высоту более 3000 метров», — указано в материале NHK. Пепел может попасть на территории городов Кобаяси, Кирисима и Такахару. Сообщается о сохранении введенного ранее третьего уровня опасности, который запрещает подъем на гору.

Вулкан проснулся относительно недавно, а именно 22 июня. Это было первое извержение за последние семь лет. Тогда столб дыма поднялся на высоту 500 метров.