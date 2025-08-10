Мужчина пытался убить сожительницу и её ребёнка в Новосибирской области

Под Новосибирском полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство. Мужчина пытался убить сожительницу и её ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как рассказали в ведомстве, 8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в городе Татарске между сожителями произошел конфликт. В результате 23-летний мужчина избил сожительницу и её ребёнка.
На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Подозреваемого задержали, его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
По данному факту следователи СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».