Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина пытался убить сожительницу и её ребёнка в Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Под Новосибирском полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство. Мужчина пытался убить сожительницу и её ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, 8 августа в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир в городе Татарске между сожителями произошел конфликт. В результате 23-летний мужчина избил сожительницу и её ребёнка.

На месте происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Подозреваемого задержали, его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

По данному факту следователи СУ СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство».