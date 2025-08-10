Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Нижегородской области

Согласно информации из Telegram-канала Горьковской железной дороги, в результате происшествия никто не получил травм.
В сообщении уточняется, что у паровоза, входящего в состав пригородного туристического поезда № 6904, произошел съезд одной колесной пары. Подчеркивается, что ни пассажиры, ни локомотивная бригада не пострадали.
Представители ведомства сообщили, что пассажирские вагоны были возвращены на станцию Арзамас-1 с помощью другого локомотива. После этого поезд продолжил движение по запланированному маршруту. Отмечается, что данный инцидент не вызвал задержек в расписании других пассажирских поездов.