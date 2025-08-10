Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Нижегородской области

Представители ведомства сообщили, что пассажирские вагоны были возвращены на станцию Арзамас-1 с помощью другого локомотива. После этого поезд продолжил движение по запланированному маршруту. Отмечается, что данный инцидент не вызвал задержек в расписании других пассажирских поездов.