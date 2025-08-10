Крупный пожар на севере Волгограда повредил трансформаторную подстанцию

Пожар в Краснооктябрьском районе вспыхнул в ночь на 9 августа. На пульт диспетчера МЧС сообщение пришло в 22.32 8 августа.
«Горела трава на площади 500 кв. м., деревянный забор на площади 50 погонных метров, — уточнили в ГУ МЧС по Волгоградской области. — Произошло повреждение трансформаторной подстанции».
Местные жители в соцсетях выложили фото и видео, на которых видно, что в огне оказались опоры ЛЭП. По словам очевидцев, из-за ЧП в некоторых частных домах Краснооктябрьского района пропало электричество.
На ликвидацию возгорания ушло чуть больше часа. Пожарные второй ПСЧ с открытым огнем справились к 23.40. В результате пожара никто не пострадал, причины устанавливаются.