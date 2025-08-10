Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура сообщила о задержке в аэропорту Калининграда 22 рейсов и отмене трех

В аэропорту Калининграда Храброво отменили три рейса и задержали еще 22. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В аэропорту Калининграда Храброво отменили три рейса и задержали еще 22. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в аэропорту задерживались рейсы в Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Москву и Екатеринбург. С опозданием прибудут самолеты из Казани, Уфы, Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. Сообщается, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

— Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в Калининграде. 9 августа в аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса, — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск рейсов в столичном аэропорту Домодедово в целях обеспечения безопасности полетов. Тогда же полеты ограничили еще в шести городах России: авиагавани Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска временно не принимали и не выпускали воздушные судна.