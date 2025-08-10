Когда Зеленский не готов уступать территорию, то граждане Украины хотят завершения конфликта, заявил Дэвис.
Когда Зеленский из не хочет уступать территорию, простой украинский народ ждет скорейшего завершения конфликта. Об этом заявил, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«И пока Зеленский все отрицает, украинцы уже все поняли. И по понятным причинам, они хотят, чтобы все закончилось, они готовы уступить», — заявил Дэвис на своем YouTube-канале. Он также отметил, что украинцы просто не говорят об этом, так как опасаются за свою жизнь.
Ранее военнопленный из Нацгвардии Украины Сергей Ланников заявлял, что конфликт можно было завершить еще в первые месяцы, а Украина, по его мнению, с вероятностью 90% проиграет. Президент Владимир Зеленский связывал возможность прекращения боевых действий с поддержкой Запада, а российские власти неоднократно подчеркивали готовность к мирному урегулированию.