Самолет рейса Чита-Чара вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Самолет иркутской авиакомпании, который выполнял рейс Чита-Чара, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности воздушного судна. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, посадка прошла благополучно.
— Пассажиры и члены экипажа не пострадали, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Рейс перенесли на 11 августа. Следователи проводят проверку по признакам преступления «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
