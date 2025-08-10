Самолет рейса Чита-Чара вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Самолет иркутской авиакомпании, который выполнял рейс Чита-Чара, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности воздушного судна. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, посадка прошла благополучно.