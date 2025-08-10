Миляев: Ночью над Тульской областью сбили шесть украинских беспилотников

Жертв или разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Местные власти призывают население сохранять бдительность в связи с сохраняющейся угрозой воздушных атак.
Кроме того, этой ночью враг атаковал Воронежскую область. Над регионом сбили около десяти БПЛА. В одном из муниципалитетов обломками дрона повреждена стена частного дома.
