Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник над территорией России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 121 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
По данным ведомства, 29 дронов уничтожили над территорией Краснодарского края, 15 — над Крымом, 13 — над Брянской областью и 12 — над Белгородским регионом.
Также девять беспилотников сбили над Воронежской областью, восемь — над Саратовской областью и Ставропольским краем, а семь — над регионом Калуги.
Помимо этого, шесть дронов ликвидировали над Тульской областью, пять — над Ростовской областью и четыре — над Рязанской областью.
Два беспилотника уничтожили в акватории Азовского моря и по одному — над территориями Смоленской, Орловской и Тверской областей.
— В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны РФ.
Взрывы прозвучали в городах Саратове и Энгельсе. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны, сообщили региональные СМИ.
Помимо этого, около пяти взрывов слышали жители Воронежа. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам.