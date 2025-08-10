Один из участников атаки на «Крокус» проходил обучение терактам в Афганистане

Один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье до совершения теракта посещал Афганистан, где прошел подготовку по проведению диверсий и террористических акций, используя поддельный паспорт. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Согласно документам, он прибыл туда с территории Турции через Пакистан. Ответственная за организацию атаки группировка «Вилаят Хорасан»* сформировала несколько ячеек для подготовки преступления.
Участники этих групп изначально не были знакомы и встретились только на этапе планирования нападения. В частности, двое из фигурантов познакомились в Стамбуле, после чего прибыли в Россию. Остальные соучастники проживали в Подмосковье, Екатеринбурге и Каспийске.
KP.RU ранее писал, что «Вилаят Хорасан»*, причастная к теракту в подмосковном «Крокусе», обеспечивала свое финансирование за счет средств, полученных преступным путем. Вырученные деньги направлялись как на поддержание деятельности организации, так и на подготовку преступлений.
* запрещена в России — структурное подразделение запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».