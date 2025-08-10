Один из участников атаки на «Крокус» проходил обучение терактам в Афганистане

Участники этих групп изначально не были знакомы и встретились только на этапе планирования нападения. В частности, двое из фигурантов познакомились в Стамбуле, после чего прибыли в Россию. Остальные соучастники проживали в Подмосковье, Екатеринбурге и Каспийске.