Пятеро взрослых и ребенок пострадали в результате перестрелки в США

В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) произошла перестрелка.

В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) произошла перестрелка. В результате массовой стрельбы пострадали шесть человек, среди которых пятилетний ребенок, передает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

«Полиция расследует случай массовой стрельбы в Парк-Хайтс города Балтимор. Пострадали шесть человек… в том числе пятилетний ребенок», — рассказал журналистам телекомпании начальник полиции города Ричард Уорли.

По его данным, один мужчина находится в критическом состоянии. Пятилетний ребенок получил рану руки.

При этом в городской полиции пока не знают, кто именно начал стрельбу. Ведется расследование.

Ранее сообщалось о стрельбе на американской военной базе.

