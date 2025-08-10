Ричмонд
Американский автогонщик упал с машины вниз головой после победы в гонках. Видео

Американский автогонщик Коннор Зилич после победы в Уоткинс-Глен Интернационал пытался залезть на крышу автомобиля, но не удержался и упал вниз головой. Об этом сообщают иностранные СМИ.

Зилчич после падения попал в больницу, указано в материале.

«Зилич вставал на свой автомобиль, чтобы отпраздновать победу, когда его нога соскользнула с двери», — указано в материале Sportskeeda. По информации, он не удержал равновесие, а нога застряла внутри автомобиля. Позже гонщик был увезен в больницу.

Коннору Зиличу всего 19 лет. В данной лиге он уже участвует 2 года и провел 26 гонок. Из них было 7 первых мест.