В ходе стрельбы в Балтиморе пострадали 6 человек, в том числе ребёнок

Один из раненых находится в критическом состоянии.

Источник: Аргументы и факты

В результате массовой стрельбы в районе Парк-Хайтс в Балтиморе (штат Мэриленд) были ранены 6 человек, включая пятилетнюю девочку. Об этом сообщил начальник полиции Балтимора Ричард Уорли. Информацию передаёт телеканал CBS.

По словам Уорли, пострадавшая девочка получила ранение в руку, угрозы для её жизни нет. При этом состояние одного из пострадавших является критическим.

Полиция проводит расследование, однако пока не установлена личность стрелка. Мотивы преступления и обстоятельства инцидента также выясняются.

Накануне стало известно о стрельбе на Таймс-сквер в Нью-Йорке, огонь открыл подросток. Среди пострадавших оказалась 18-летняя девушка и двое мужчин 19 и 65 лет.