В небе над Башкирией образуется редкий и необычный треугольник

Наблюдать это явление лучше всего за два часа до рассвета. Убывающая Луна, приближающаяся к новолунию, предстанет в виде узкого серпа, освещенного всего на 12%. Яркий Юпитер, взошедший около двух часов ночи, расположится правее и чуть ниже лунного серпа. Ещё более яркая Венера, появившаяся над горизонтом в 2:45, будет видна ближе к линии горизонта.