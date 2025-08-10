В небе над Башкирией образуется редкий и необычный треугольник

В Башкирии 20 августа перед рассветом жители республики смогут наблюдать уникальное зрелище — три самых ярких небесных объекта выстроятся в треугольник на восточном небосводе. Как сообщили в уфимском планетарии, перед восходом солнца в созвездии Близнецов встретятся Венера, Юпитер и тонкий лунный серп.
Наблюдать это явление лучше всего за два часа до рассвета. Убывающая Луна, приближающаяся к новолунию, предстанет в виде узкого серпа, освещенного всего на 12%. Яркий Юпитер, взошедший около двух часов ночи, расположится правее и чуть ниже лунного серпа. Ещё более яркая Венера, появившаяся над горизонтом в 2:45, будет видна ближе к линии горизонта.
Этот небесный треугольник дополнят самые заметные звезды зимних созвездий: Кастор и Поллукс из Близнецов, сияющая Капелла из Возничего, а также Бетельгейзе и Ригель из Ориона. Альдебаран из Тельца также украсит эту картину.
