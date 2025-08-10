Ричмонд
В Саратовской области повреждены окна домов и автомобили после атаки БПЛА

Отражена атака украинских БПЛА на Саратовскую область. В результате нападения выбиты окна и повреждены автомобили. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.

Один человек госпитализирован, сообщил губернатор Бусаргин.

«В части квартир выбило окна. Также есть поврежденные автомобили», — заявил губернатор в telegram-канале. Помимо этого, Бусаргин сообщил о наличии пострадавших. Помощь была оказана на месте, один из них доставлен в больницу.

Ранее этой ночью один из украинских беспилотников уже упал во дворе жилого дома в Саратовской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб один человек и есть пострадавшие. Жители поврежденного здания были эвакуированы и размещены в ближайшей школе, на месте продолжают работать экстренные службы. Украинские БПЛА неоднократно атаковали регионы России, что ранее приводило к повреждениям инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.

