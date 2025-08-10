Силы ПВО отражают атаку беспилотников в нескольких регионах РФ: карта атак БПЛА

По словам губернатора, первые сообщения о возможности атаки поступили около 03:00 по московскому времени. Тогда же были приведены в готовность все экстренные службы, а жителей предупредили через систему оповещения о необходимости соблюдать меры предосторожности при срабатывании сирен. В течение ночи поступали сообщения о беспилотной опасности от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).