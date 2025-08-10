В Ташкенте выявлена очередная нелегальная религиозная школа: родители и «учительница» оштрафованы

Как выяснилось, 32-летняя уроженка Андижанской области, приехав в Ташкент, арендовала квартиру и организовала там нелегальные занятия религиозного характера для детей.
В «классе» находились восемь детей в возрасте от 5 до 11 лет. Все они жили и занимались в одной квартире. О санитарно-гигиенических и медицинских условиях хозяйка даже не задумывалась. Можно лишь предполагать, как дети проводили жаркие летние дни, запертые в одной комнате.
При этом женщина не имела педагогического образования, квалификации и, тем более, лицензии на преподавание религиозных дисциплин. Несмотря на это, она брала с родителей от 100 до 200 долларов в месяц за «обучение».
Суд признал её виновной по статье 241 Кодекса об административной ответственности («Нарушение порядка преподавания религиозных вероучений»). Конкретную сумму штрафа правоохранители не озвучили, однако законом предусмотрено наказание в виде штрафа от пяти до десяти базовых расчётных величин (от 2 млн до 4,1 млн сумов) либо административный арест сроком до 15 суток.
Не обошлось и без санкций для родителей, которые доверили своих детей постороннему человеку. В их отношении составлены протоколы по статье 47 («Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей»), предусматривающей штраф от одной до пяти базовых расчётных величин (от 412 тысяч до 2 млн сумов).
Правоохранители в очередной раз призывают родителей быть бдительными и отправлять детей только в те образовательные учреждения, которые имеют государственную аккредитацию и соответствуют требованиям закона.