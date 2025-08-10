В Ташкенте выявлена очередная нелегальная религиозная школа: родители и «учительница» оштрафованы

В «классе» находились восемь детей в возрасте от 5 до 11 лет. Все они жили и занимались в одной квартире. О санитарно-гигиенических и медицинских условиях хозяйка даже не задумывалась. Можно лишь предполагать, как дети проводили жаркие летние дни, запертые в одной комнате.