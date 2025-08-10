Пожар в Стерлитамакском районе Башкирии унес жизнь пенсионера

Ночью в селе Ермолаевский Стерлитамакского района Башкирии произошло возгорание хозяйственной постройки на улице Горной. По информации МЧС по РБ, 63-летний хозяин успел самостоятельно выбраться из горящего здания, но спасти его не удалось: прибывший фельдшер скорой помощи констатировал смерть мужчины.
Сейчас на месте происшествия работает дознаватель ведомства. Специалист выясняет точную причину возгорания и обстоятельства трагедии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.