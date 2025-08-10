Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в Стерлитамакском районе Башкирии унес жизнь пенсионера

В Башкирии пенсионер погиб в огне.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в селе Ермолаевский Стерлитамакского района Башкирии произошло возгорание хозяйственной постройки на улице Горной. По информации МЧС по РБ, 63-летний хозяин успел самостоятельно выбраться из горящего здания, но спасти его не удалось: прибывший фельдшер скорой помощи констатировал смерть мужчины.

Сейчас на месте происшествия работает дознаватель ведомства. Специалист выясняет точную причину возгорания и обстоятельства трагедии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.