Неизвестный в США ранил шесть человек, прострелив руку пятилетней девочке

Ранее в американском штате Джорджия сотрудник полиции погиб, получив пулю на выезде в университет Эмори, где так же произошла стрельба. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но врачи не успели ему помочь. При этом стрелка позже нашли уже мёртвым.