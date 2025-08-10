Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестный в США ранил шесть человек, прострелив руку пятилетней девочке

В Балтиморе при стрельбе на улице пострадали шесть человек, среди которых есть пятилетняя девочка — ей прострелили руку. Об этом сообщает телеканал CBS.

Источник: Life.ru

По информации правоохранителей, всё случилось на пересечении улиц Сполдинг и Квинсбери. Один или несколько злоумышленников открыли огонь по прохожим, многие из которых в этот момент отдыхали на крыльце домов или прислонились к припаркованным автомобилям.

Среди пострадавших есть мужчина в критическом состоянии, он был срочно доставлен в больницу. Остальные получили различные травмы, их жизни вне опасности.

Правоохранительные органы рассматривают случившееся как преднамеренное нападение. Личности подозреваемых пока не установлены, ведётся активный поиск.

Для обеспечения безопасности и проведения расследования несколько улиц в районе происшествия временно перекрыты. Полиция призывает граждан избегать этого квартала до окончания оперативных мероприятий.

Ранее в американском штате Джорджия сотрудник полиции погиб, получив пулю на выезде в университет Эмори, где так же произошла стрельба. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но врачи не успели ему помочь. При этом стрелка позже нашли уже мёртвым.