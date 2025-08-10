Дело по семье, в которой дети умирали от дихлофоса под в Красноярском, закрыто

В сентябре 2024 года обвиняемый при обработке дома превысил дозировку инсектицида и не ознакомился с инструкцией, в результате чего токсичное вещество попало на продукты, посуду, мебель и постель. Помещение долго не проветривалось, что привело к интоксикации детей через вдыхание и контакт с ядом.