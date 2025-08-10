Дело по семье, в которой дети умирали от дихлофоса под в Красноярском, закрыто

Уголовное дело, возбужденное по факту смерти трехмесячного младенца в семье из села Красная Сопка Красноярского края, где ранее погибли четверо детей от отравления дихлофосом, было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
В ведомстве уточнили, что после проведения всех необходимых следственных действий и тщательного анализа собранных доказательств установлено, что младенец умер не от насильственных действий, а в результате механической асфиксии — дыхательные пути ребенка были закупорены содержимым желудка. Признаков противоправных деяний в отношении ребенка не выявлено, поэтому дело было прекращено.
KP.RU сообщал, что в марте 2025 года СКР по Красноярскому краю и Хакасии завершил расследование по делу о гибели четырех детей в поселке Красная Сопка из-за отравления дихлофосом. Отцу было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.
В сентябре 2024 года обвиняемый при обработке дома превысил дозировку инсектицида и не ознакомился с инструкцией, в результате чего токсичное вещество попало на продукты, посуду, мебель и постель. Помещение долго не проветривалось, что привело к интоксикации детей через вдыхание и контакт с ядом.