Смертельное ДТП в Орше — погиб пешеход

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Женщина-пешеход погибла в результате ДТП в Орше, об этом сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел накануне около 22:20 в районе дома № 52 по улице Ф. Скорины.
Грузовик Scania с полуприцепом Gras, за рулем которого находился водитель 1988 года рождения, наехал на 57-летнюю женщину.
«По предварительной информации, пешеход пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте», — уточнили в УВД.
Женщина получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка.
Ранее смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Минске — на улице Ландера автомобиль Volkswagen сбил 69-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм минчанин скончался на месте происшествия.