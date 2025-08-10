Ричмонд
Смертельное ДТП в Орше — погиб пешеход

Женщина переходила дорогу в неустановленном месте и попала под колеса грузовика — от полученных травм она скончалась на месте.

Источник: Telegram / УГАИ УВД Витебского облисполкома

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Женщина-пешеход погибла в результате ДТП в Орше, об этом сообщили в пресс-службе УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел накануне около 22:20 в районе дома № 52 по улице Ф. Скорины.

Грузовик Scania с полуприцепом Gras, за рулем которого находился водитель 1988 года рождения, наехал на 57-летнюю женщину.

«По предварительной информации, пешеход пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте», — уточнили в УВД.

Женщина получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Минске — на улице Ландера автомобиль Volkswagen сбил 69-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм минчанин скончался на месте происшествия.