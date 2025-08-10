Жителям Приморья массово приходят фейковые сообщения от ГИБДД

Массовая рассылка мошеннических сообщений охватила Приморский край. Злоумышленники рассылают жителям региона сообщения якобы от имени ГИБДД с требованием оплатить несуществующие штрафы, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Схема обмана проста и эффективна: получатель видит сообщение с конкретной суммой штрафа и ссылкой для его оплаты. При переходе по ссылке пользователя ждет один из двух вариантов: либо фишинговый сайт, где мошенники похищают личные данные, либо вредоносная программа, которая получает доступ к банковским счетам жертвы.
Эксперты предупреждают, что подобные схемы становятся все более изощренными. Злоумышленники тщательно маскируют свои сообщения под официальные уведомления, используя логотипы и терминологию ГИБДД, что вводит граждан в заблуждение.
Помните: настоящие уведомления от ГИБДД никогда не приходят через мессенджеры и не содержат ссылок для мгновенной оплаты штрафов. Все официальные уведомления можно проверить через портал Госуслуг или официальные сайты государственных органов.
