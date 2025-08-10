Ричмонд
В Башкирии пожар унес жизнь мужчины

Он самостоятельно эвакуировался из горящей постройки.

Источник: МЧС по РБ

По данным МЧС Башкирии, сегодня ночью в селе Ермолаевский Стерлитамакского района произошел пожар. Возгорание возникло в хозяйственной постройке на улице Горной. До прибытия пожарных подразделений 63-летний хозяин постройки самостоятельно эвакуировался. Однако прибывший на место фельдшер скорой медпомощи констатировал смерть мужчины.

Огнеборцы МЧС России и госкомитета РБ по ЧС ликвидировали пожар на площади 70 кв. метров.

Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работает оперативно-следственная группа и дознаватель МЧС России.