В Башкирии пожар унес жизнь мужчины

По данным МЧС Башкирии, сегодня ночью в селе Ермолаевский Стерлитамакского района произошел пожар. Возгорание возникло в хозяйственной постройке на улице Горной. До прибытия пожарных подразделений 63-летний хозяин постройки самостоятельно эвакуировался. Однако прибывший на место фельдшер скорой медпомощи констатировал смерть мужчины.