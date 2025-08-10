Ричмонд
Технеисправный самолет «Ангары» прервал полет и вернулся в аэропорт Читы

Самолет авиакомпании «Ангара», который выполнял рейс Чита — Чара, прервал полет и вернулся. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выясняются обстоятельства возврата судна, сообщила прокуратура.

«Читинской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства возврата воздушного судна в аэропорт Читы», — указано в telegram-канале ведомства. Также сообщается, что рейс был прерван в связи с технической неисправностью и перенесен на следующий день — 11 августа.

Ранее произошла трагедия с самолетом Ан-24, который потерпел крушение под Тындой. На борту находилось 49 человек, все погибли. После случившегося, в офисе авиакомпании проводились обыски. Это подтверждал и гендиректор компании.