В Хабаровске из-за поджога сгорели три автомобиля

В Хабаровске во дворе многоквартирного дома из-за поджога сгорели три автомобиля.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 10 авг — РИА Новости. Ночью в Хабаровске во дворе многоквартирного дома сгорели три автомобиля, момент поджога запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщает городская полиция.

Момент поджога запечатлели камеры видеонаблюдения и попали в соцсети.

«В полицию поступило сообщение о возгорании транспортных средств во дворе дома в Центральном районе краевого центра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС… Изъяли записи камеры видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к поджогу», — говорится в сообщении.⠀

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.