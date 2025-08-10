В Хабаровске из-за поджога сгорели три автомобиля

«В полицию поступило сообщение о возгорании транспортных средств во дворе дома в Центральном районе краевого центра. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС… Изъяли записи камеры видеонаблюдения. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к поджогу», — говорится в сообщении.⠀