Мошенники освоили новую схему отъема денег у жителей Башкирии: звонки из энергосбыта

А как бороться с таким размахом киберпреступности, рассказал первый заместитель начальника главного следственного управления МВД по РБ, полковник юстиции Руслан Файзуллин.
— Жертвой кибермошенников может стать любой человек, — считает Руслан Рашитович. — Все слои населения подвержены такому риску. К сожалению, у нас не сформирована культура обращения с финансовыми средствами, с банковскими картами. На удочку мошенников попадаются не только малограмотные люди, но и профессора, и руководители предприятий, и чиновники. Около половины жертв преступников — люди старше 50 лет. Остальная половина — это и студенты, и молодежь, и люди среднего возраста.
По словам г-на Файзуллина, самые распространенные виды мошенничества — это когда злоумышленники звонили, представляясь сотрудниками банка, и сообщали потерпевшим, что на них оформлен кредит или их счет заблокирован, и предлагали перевести деньги на безопасный счет.
— Чтобы люди этому не верили, мы проводили профилактическую работу, — говорит полковник юстиции. — Видимо, она оказалась эффективной, потому что злоумышленники начали изменять схемы. Далее они представлялись сотрудниками полиции, сотрудниками ФСБ, прокуратуры, суда и других ведомств.
Преступники таким образом добивались перевода денег. Следующей схемой стал взлом «Госуслуг». Через портал «Госуслуги» мошенники затем оформляли на потерпевших кредиты.
— И вот последний свежий сценарий — когда звонят, представляясь сотрудниками энергосбыта, и говорят, что нужно поменять счетчики, — поведал полицейский. — И якобы все это можно сделать дистанционно, установив приложение энергосбыта. Потерпевшие устанавливают это приложение, переходят по ссылке — и с их счетов списываются деньги.
Руслан Файзуллин уверен, что все эти мошеннические схемы разрабатывает организованная преступная группа. Соучастники действуют через интернет-сеть и зачастую даже не знакомы между собой.
— Кто-то сидит в кол-центре — они хорошо подкованы, они хорошие психологи, — перечисляет Руслан Рашитович. — К уголовной ответственности мы, как правило, привлекаем курьеров, которые перевозят деньги. Сегодня эти два вида соучастников на виду. Допустим, от обманутого человека выходит курьер, мы его находим и раскрываем это преступление. И уголовную ответственность он несет как соучастник организованной преступной группы. А за участие в ОПГ — очень серьезное наказание.
Мошенники, уже укравшие деньги у россиян, еще и заставляют их совершать диверсии. Например, поджечь военкомат.
— В Башкирии возбуждались такие уголовные дела, — говорит заместитель начальника ГСУ МВД по РБ. — И, к сожалению, из потерпевших эти люди превращались в обвиняемых и несли уже уголовную ответственность. Сейчас они отбывают наказание.
Чтобы уберечь жителей республики от мошенников, при главе региона создана специальная профилактическая группа. Министерство внутренних дел Башкирии проводит огромное число профилактических мероприятий, вовлекая в них организации, госучреждения, крупные торговые комплексы.
— Мы даже привлекаем частные охранные предприятия для этой работы, — рассказывает г-н Файзуллин. — Но главный совет — нужно соблюдать цифровую гигиену: беречь от доступа третьих лиц свои соцсети, устанавливать двухфакторную защиту. Необходимо обучать правилам безопасности пожилых родственников. Ну, и второе — нужно, наверное, критично относиться к тому, что говорят вам незнакомые люди. Если речь идет о денежных средствах, о каких-то сбережениях, необходимо просто положить трубку и прервать разговор.
Это, подчеркивает полицейский, сегодня самый действенный метод защиты. При этом, распознав мошенников, не стоит им говорить об этом.
— Наша жизнь сегодня у всех на виду, она в соцсетях, — советует он. — Мошенники этим умело пользуются. Они могут найти номера телефонов наших родственников, друзей, знакомых и продолжить преступные действия уже против них. Можно доставить неудобства своим близким.