Мошенники освоили новую схему отъема денег у жителей Башкирии: звонки из энергосбыта

— Жертвой кибермошенников может стать любой человек, — считает Руслан Рашитович. — Все слои населения подвержены такому риску. К сожалению, у нас не сформирована культура обращения с финансовыми средствами, с банковскими картами. На удочку мошенников попадаются не только малограмотные люди, но и профессора, и руководители предприятий, и чиновники. Около половины жертв преступников — люди старше 50 лет. Остальная половина — это и студенты, и молодежь, и люди среднего возраста.