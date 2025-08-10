Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возле детского сада в Омске дети нашли труп мужчины

Как стало известно «СуперОмску», в воскресенье, 10 августа 2025 года, во время прогулки по микрорайону Заозерный в Советском административном округе Омска компания детей наткнулись на жуткое зрелище.

Источник: ГУ МВД

Рядом с детским садом № 56, что по улице Бархатовой, лежит труп мужчины.

На месте уже побывали сотрудники полиции, тело накрыто полиэтиленом. Причины смерти мужчины неизвестны.