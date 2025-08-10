Возле детского сада в Омске дети нашли труп мужчины

Рядом с детским садом № 56, что по улице Бархатовой, лежит труп мужчины.
На месте уже побывали сотрудники полиции, тело накрыто полиэтиленом. Причины смерти мужчины неизвестны.
Как стало известно «СуперОмску», в воскресенье, 10 августа 2025 года, во время прогулки по микрорайону Заозерный в Советском административном округе Омска компания детей наткнулись на жуткое зрелище.
Рядом с детским садом № 56, что по улице Бархатовой, лежит труп мужчины.
На месте уже побывали сотрудники полиции, тело накрыто полиэтиленом. Причины смерти мужчины неизвестны.