В Ростове водитель без прав на арендованной машине врезался в два автомобиля

В Ростове-на-Дону водитель без прав на арендованной машине столкнулся со служебным авто одного из силовых ведомств, а также с другим легковым автомобилем. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Авария обошлась без пострадавших. За рулем арендованного транспорта находился 27-летний мужчина, в его отношении составили административные протоколы.
В частности, правоохранители зафиксировали отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) и факт управления ТС без водительских прав (ст. 12.7 КоАП РФ). Сейчас проводится проверка.
Напомним, ранее на Дону за три часа поймали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП.
