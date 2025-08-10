Ричмонд
В Ростове водитель без прав на арендованной машине врезался в два автомобиля

Водитель без прав въехал в служебное авто силового ведомства в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель без прав на арендованной машине столкнулся со служебным авто одного из силовых ведомств, а также с другим легковым автомобилем. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Авария обошлась без пострадавших. За рулем арендованного транспорта находился 27-летний мужчина, в его отношении составили административные протоколы.

В частности, правоохранители зафиксировали отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) и факт управления ТС без водительских прав (ст. 12.7 КоАП РФ). Сейчас проводится проверка.

Напомним, ранее на Дону за три часа поймали водителя, скрывшегося после смертельного ДТП.

