СК прекратил дело о смерти пятого ребенка в семье из Красной Сопки

Уголовное дело о гибели пятого ребенка в семье из красноярского поселка Красная Сопка, в которой четверо детей скончались, по одной из версий, из-за дихлофоса, прекратили из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«С учетом выполненных следственных действий и собранной объективной доказательственной базы было установлено, что смерть трехмесячного ребенка не носит насильственный характер и наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка», — отметили в ведомстве.
Дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Судебное разбирательство по делу о гибели четверых детей (тоже по статье о причинении смерти по неосторожности — ч. 3 ст. 109 УК РФ) продолжается, обвиняемым проходит их отец.