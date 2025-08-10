Ричмонд
СК прекратил дело о смерти пятого ребенка в семье из Красной Сопки

Следователи заявили об отсутствии состава преступления.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело о гибели пятого ребенка в семье из красноярского поселка Красная Сопка, в которой четверо детей скончались, по одной из версий, из-за дихлофоса, прекратили из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«С учетом выполненных следственных действий и собранной объективной доказательственной базы было установлено, что смерть трехмесячного ребенка не носит насильственный характер и наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия дыхательных путей содержимым желудка», — отметили в ведомстве.

Дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Судебное разбирательство по делу о гибели четверых детей (тоже по статье о причинении смерти по неосторожности — ч. 3 ст. 109 УК РФ) продолжается, обвиняемым проходит их отец.