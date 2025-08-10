СК прекратил дело о смерти пятого ребенка в семье из Красной Сопки

Уголовное дело о гибели пятого ребенка в семье из красноярского поселка Красная Сопка, в которой четверо детей скончались, по одной из версий, из-за дихлофоса, прекратили из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.