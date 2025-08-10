В Челябинской области за коррупционные преступления осужден экс-следователь полиции

Аргаяшский райсуд признал экс-сотрудника МВД в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 и частью 1 статьи 286 УК РФ. Речь идет о мошенничестве с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий.
Из приговора следует, что следователю стало известно, что местный предприниматель привлек иностранцев для сбора овощей без официального трудоустройства и оформления в установленном порядке документов об осуществлении трудовой деятельности на территории РФ.
На тот момент страж порядка пообещал бизнесмену предотвратить проведение миграционных проверок и не привлекать его к административной ответственности по статье 18.15 КоАП РФ. Взамен правонарушитель перевел свыше 190 тыс. рублей.
В ходе судебного разбирательства фигурант своей вины не признал. Уголовное преследование предпринимателя было прекращено «в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления».
В итоге экс-полицейского приговорили к двум с половиной годам условного лишения свободы.
«Приговор суда обжалован в установленном порядке и в законную силу не вступил», — отметили в пресс-службе Аргаяшского районного суда.