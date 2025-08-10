Стало известно о минировании ВСУ тел мирных граждан Украины

«Самое сложное и тяжелое, это когда (ВСУ — прим. URA.RU) минируют трупы гражданских, минируют трупы своих бойцов. Это просто морально даже тяжело смотреть» — заявил сапер. Его слова приводит РИА Новости. Он также рассказал, каким способом это, зачастую, осуществляется: выдергивается чека из гранаты, а телом прижимается скоба.