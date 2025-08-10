24 пожара потушили в Ростовской области за сутки

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 10 августа. День пройдет с переменной облачностью, местами возможен кратковременный дождь с грозой, вечером в отдельных районах — сильный дождь. Ветер будет северо-западным 7−12 м/с, во время непогоды с порывами до 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит от +25 до +30, по югу — до +33 градусов. Несмотря на осадки, в регионе также будет сохраняться пожароопасность 4 и 5 классов.