Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

24 пожара потушили в Ростовской области за сутки

На Дону за сутки произошли восемь техногенных и шестнадцать ландшафтных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошло 24 пожара за сутки, 9 августа. Статистику предоставили в ГУ МЧС России по региону.

Всего потушили восемь техногенных пожаров и шестнадцать возгораний сухой растительности. Также ликвидировали последствия одного ДТП. Во время тушения техногенного возгорания спасли одного человека.

В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 332 специалиста и 83 единицы техники.

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 10 августа. День пройдет с переменной облачностью, местами возможен кратковременный дождь с грозой, вечером в отдельных районах — сильный дождь. Ветер будет северо-западным 7−12 м/с, во время непогоды с порывами до 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит от +25 до +30, по югу — до +33 градусов. Несмотря на осадки, в регионе также будет сохраняться пожароопасность 4 и 5 классов.

Подпишись на нас в Telegram.