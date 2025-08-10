Двое цыган- «строителей» осуждены в Челябинской области за обман 10 человек

Дело слушалось в Варненском райсуде. Фигуранты — Лев Шадрин и Платон Гоман. Они признаны виновными в крупном мошенничестве.
Первому определено три года исправительной колонии общего режима, второму — год и два месяца общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски пострадавших, Шадрин должен будет выплатить в общей сложности 3,2 млн рублей.
История получила развитие после того, как на личный прием к Генпрокурору России обратилась жительница села Кутенино Надежда Перевалова. В июле 2024 года после получения компенсации за гибель сына-участника СВО женщина по рекламному объявлению заключила с жителем Челябинска Львом Шадриным договор на демонтаж старой веранды и постройку новой. Она передала мужчине около 2,8 млн рублей, тот создал видимость работ, частично возвел стены, после чего строительство прекратил, деньги не вернул.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако надлежащее расследование организовано не было. По поручению Игоря Краснова ход расследования был поставлен в прокуратуре региона на ежедневный контроль. Так были выявлены другие факты мошенничества.
Шадрин и Гоман, не имея специализированного образования и опыта в сфере строительства, заключали с южноуральцами устные и письменные договоры на выполнение ремонтных и строительных работ на садовых и земельных участках, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. Злоумышленники получали предоплату, создавали видимость строительства, после чего переносили сроки оказания услуг, информируя клиентов о якобы невозможности строительства в связи с семейными обстоятельствами, погодными условиями, выполнением работ на других объектах. В результате 10 жителям региона причинен ущерб на сумму свыше 6,3 млн рублей. В ходе следствия был наложен арест на земельные участки, автомобиль и денежные средства обвиняемых на общую сумму около 1,8 млн рублей.