Двое цыган- «строителей» осуждены в Челябинской области за обман 10 человек

Шадрин и Гоман, не имея специализированного образования и опыта в сфере строительства, заключали с южноуральцами устные и письменные договоры на выполнение ремонтных и строительных работ на садовых и земельных участках, заведомо не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. Злоумышленники получали предоплату, создавали видимость строительства, после чего переносили сроки оказания услуг, информируя клиентов о якобы невозможности строительства в связи с семейными обстоятельствами, погодными условиями, выполнением работ на других объектах. В результате 10 жителям региона причинен ущерб на сумму свыше 6,3 млн рублей. В ходе следствия был наложен арест на земельные участки, автомобиль и денежные средства обвиняемых на общую сумму около 1,8 млн рублей.