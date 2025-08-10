Исаев рассказал о последствиях атаки дронов на Саратовскую областью

Пункт временного размещения развернут на базе школы под номером 16, рассказал Исаев.
После атаки украинских БПЛА на Саратовскую область, на базе школы номер 16 организован пункт временного размещения. Об этом сообщил глава города Саратов Михаил Исаев.
«На базе школы № 16 организован пункт временного размещения для граждан, чьи дома пострадали в результате атаки БПЛА», — заявил Исаев в telegram-канале. Также сообщается, туда же жители могут обратиться для оценки ущерба.
Ранее в Саратове уже открывали пункты временного размещения для пострадавших: в июле 2025 года после взрыва в многоэтажном доме на улице Блинова такой пункт был организован на базе школы № 103. Тогда жителям предоставили необходимую помощь, а после завершения спасательных работ специалисты провели оценку ущерба и оказали материальную поддержку из резервного фонда.