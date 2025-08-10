МЧС: Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 километров

На вулкане Ключевской зафиксировали выброс пепла на высоту до 10 километров. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
В ведомстве отметили, что пепловый шлейф движется на восток-северо-восток в сторону Берингова моря. По данным специалистов, небольшое количество пепла может выпасть в Усть-Камчатске и Крутоберегово Усть-Камчатского округа.
— Утром 10 августа был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 10 000 метров при высоте самого исполина — 4750 метров. Ключевскому вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности, — передает Telegram-канал МЧС по Камчатскому краю.
Ранее извержению Ключевского вулкана на Камчатке был присвоен красный, наивысший код авиационной опасности.
Специалисты геофизической службы РАН заявили, что в результате масштабных землетрясений произошел сдвиг южной части Камчатки на юго-восток. Ученые отметили, что землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После стихийного бедствия в регионе началось извержение вулкана.