Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 километров

На вулкане Ключевской зафиксировали выброс пепла на высоту до 10 километров. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

На вулкане Ключевской зафиксировали выброс пепла на высоту до 10 километров. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что пепловый шлейф движется на восток-северо-восток в сторону Берингова моря. По данным специалистов, небольшое количество пепла может выпасть в Усть-Камчатске и Крутоберегово Усть-Камчатского округа.

— Утром 10 августа был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Ключевского на высоту до 10 000 метров при высоте самого исполина — 4750 метров. Ключевскому вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности, — передает Telegram-канал МЧС по Камчатскому краю.

Ранее извержению Ключевского вулкана на Камчатке был присвоен красный, наивысший код авиационной опасности.

Специалисты геофизической службы РАН заявили, что в результате масштабных землетрясений произошел сдвиг южной части Камчатки на юго-восток. Ученые отметили, что землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После стихийного бедствия в регионе началось извержение вулкана.