В Екатеринбурге женщина убила двух детей и себя

В Екатеринбурге мать убила двоих детей, а потом покончила с собой.

В Екатеринбурге мать убила двоих детей, а потом покончила с собой. Трупы обнаружили сотрудники газовой службы, которые приехали на вызов об утечке газа.

Как отметили силовики, на данный момент характер убийств и суицида неизвестен. В настоящее время проводятся экспертизы.

В сообщении говорится, что убитым детям было три и девять лет. Их мать была медсестрой.

В пресс-службе свердловского управления СКР воздержались от комментария.

Ранее сообщалось о прекращении уголовного дела о смерти грудного ребенка в семье Виноградовых (Красноярский край) за отсутствием состава преступления. Речь идет о семье, где в сентябре 2024 года от отравления дихлофосом трагически погибли четверо детей. В феврале 2025 года в этой же семье из поселка Красная Сопка Назаровского района умер трехмесячный младенец. Фактов совершения в отношении ребенка противоправных действий не установлено, дело прекращено за отсутствием события преступления.

