В Екатеринбурге женщина убила двух детей и себя

Ранее сообщалось о прекращении уголовного дела о смерти грудного ребенка в семье Виноградовых (Красноярский край) за отсутствием состава преступления. Речь идет о семье, где в сентябре 2024 года от отравления дихлофосом трагически погибли четверо детей. В феврале 2025 года в этой же семье из поселка Красная Сопка Назаровского района умер трехмесячный младенец. Фактов совершения в отношении ребенка противоправных действий не установлено, дело прекращено за отсутствием события преступления.