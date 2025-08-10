В Екатеринбурге женщина убила двух детей и себя

В Екатеринбурге мать убила двоих детей, а потом покончила с собой. Трупы обнаружили сотрудники газовой службы, которые приехали на вызов об утечке газа.
Как отметили силовики, на данный момент характер убийств и суицида неизвестен. В настоящее время проводятся экспертизы.
В сообщении говорится, что убитым детям было три и девять лет. Их мать была медсестрой.
В пресс-службе свердловского управления СКР воздержались от комментария.
Ранее сообщалось о прекращении уголовного дела о смерти грудного ребенка в семье Виноградовых (Красноярский край) за отсутствием состава преступления. Речь идет о семье, где в сентябре 2024 года от отравления дихлофосом трагически погибли четверо детей. В феврале 2025 года в этой же семье из поселка Красная Сопка Назаровского района умер трехмесячный младенец. Фактов совершения в отношении ребенка противоправных действий не установлено, дело прекращено за отсутствием события преступления.
