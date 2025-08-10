Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы прекратили производство в отношении Слепакова*

Судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении комика Семена Слепакова*.

Судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении комика Семена Слепакова*.

Прекращение производства связано с тем, что шоумен погасил задолженность по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Принудительное взыскание со счетов Слепакова* началось после того, как он не оплатил штраф в установленный срок, передает ТАСС.

Ранее в Сети появилась информация, что Слепаков* планирует отказаться от композиций о политике, чтобы иметь возможность выступать перед россиянами.

Музыкант Семен Слепаков* также заявил, что в Израиле сложные условия жизни. Он отметил, что недавно увидел рейтинг самых счастливых стран, в котором Израиль занял восьмое место, обогнав Германию и Великобританию. По его словам, в тот момент он задумался, что, возможно, не заметил признаков такого уровня счастья.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.