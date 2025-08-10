Приставы прекратили производство в отношении Слепакова*

Судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении комика Семена Слепакова*.
Прекращение производства связано с тем, что шоумен погасил задолженность по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Принудительное взыскание со счетов Слепакова* началось после того, как он не оплатил штраф в установленный срок, передает ТАСС.
Ранее в Сети появилась информация, что Слепаков* планирует отказаться от композиций о политике, чтобы иметь возможность выступать перед россиянами.
Музыкант Семен Слепаков* также заявил, что в Израиле сложные условия жизни. Он отметил, что недавно увидел рейтинг самых счастливых стран, в котором Израиль занял восьмое место, обогнав Германию и Великобританию. По его словам, в тот момент он задумался, что, возможно, не заметил признаков такого уровня счастья.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.