В Ставропольском крае отразили самую долгую атаку украинских БПЛА

Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны все нападения были успешно отражены. По словам главы региона, ни одного погибшего или пострадавшего в результате этих событий не зафиксировано.
«На Ставрополье был самый продолжительный режим беспилотной опасности за всё время. Враг пытался атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе. Все эти атаки успешно отражены, погибших и пострадавших в их результате нет. Благодарю службы ПВО за работу», — написал губернатор.
Ранее в Белгородской области в посёлке Борисовка 19-летний парень погиб при ударе украинского беспилотника. Его привезли в больницу в критическом состоянии, но к тому моменту врачи оказались бессильны. Кроме того, был госпитализирован в тяжёлом состоянии водитель грузовика, которому также досталось от дрона ВСУ.