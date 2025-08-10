Студентка лишила семью сбережений после звонка мошенников

«Сотрудник деканата», позвонивший девушке, убедил ее, что регистрация на сайте обязательна, нарушение правила чревато отчислением. Девушка перешла по указанной преступником ссылке и ввела присланные смс-коды. После этого ей позвонили якобы из Центробанка и сообщили о подозрении в мошенничестве и предполагаемом обыске в ее доме и на работе родителей. Для прекращения преследования, объяснили студентке, она должна уплатить штраф в 500 тысяч рублей. Деньги велели перевести на банковские счета, которые ей продиктуют. При этом потребовали полной анонимности. Перевод девушка сделала через мобильное приложение в телефоне матери. Требуемых преступниками денег на карте не было, в итоге женщина лишилась 276 тысяч рублей.