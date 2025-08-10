Шесть человек пострадали в результате стрельбы в городе Балтимор

В американском городе Балтимор в результате стрельбы пострадали шесть человек, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на правоохранителей.
«Одной из пострадавших была пятилетняя девочка, получившая огнестрельное ранение в руку. Ожидается, что она поправится после полученных ранений», — сказано в заявлении.
По меньшей мере один мужчина находится в критическом состоянии. Его доставили в местную больницу для проведения операции.
Как сообщил комиссар полиции Ричард Уорли, стрельба началась вечером в субботу, 9 августа. Тогда пострадавшие находились на крыльце своего дома и ели. Правоохранители также отметили, что на месте происшествия произведено множество выстрелов.
На данный момент подозреваемые не установлены. Полиция проводит опрос пострадавших и свидетелей, а также рекомендует жителям избегать этого района.
Накануне в кампусе университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, произошло вооруженное нападение, в результате которого погиб полицейский. Подозреваемого обнаружили на месте происшествия с огнестрельными ранениями. Он скончался до прибытия врачей.