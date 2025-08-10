Ричмонд
В Чите обрушилось здание общежития техникума

В Чите произошло обрушение здания общежития техникума на улице Бабушкина. По словам очевидцев, в момент происшествия внутри никого не было. Об этом сообщил Babr Mash.

Источник: Life.ru

Здание по адресу Бабушкина, 2Б/1 пустовало с осени — ранее здесь жили студенты Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса. Никто не пострадал. Следователи начали проверку, выясняют, кто владел объектом и нёс ответственность за его эксплуатацию. Планируется опросить причастных к содержанию здания.

Недавно аналогичное ЧП произошло в Уфе — здание бывшего техникума начало рушиться прямо на глазах у прохожих. Пострадавших не оказалось, но это уже четвёртый подобный случай за месяц. Люди, оказавшиеся рядом, отделались лёгким испугом.