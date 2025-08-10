В Чите обрушилось здание общежития техникума

Недавно аналогичное ЧП произошло в Уфе — здание бывшего техникума начало рушиться прямо на глазах у прохожих. Пострадавших не оказалось, но это уже четвёртый подобный случай за месяц. Люди, оказавшиеся рядом, отделались лёгким испугом.