В Омске четыре месяца ищут пропавшего мужчину

Он исчез в апреле 2025 года.

В Омской области объявлен поиск 44-летнего Николая Игнатенко, который пропал 28 апреля 2025 года. Последнее известное место его проживания — село Никополь в Полтавском районе. Об этом сообщили в паблике «Поисковый отряд “ЛизаАлерт” Омской области в соцсети “Вконтакте”.

Приметы: согласно ориентировке, размещенной ниже, рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения он был одет в черную кофту с капюшоном и оранжевой надписью, а также черные штаны.

Любую информацию о местонахождении Николая просьба сообщать по телефону горячей линии. Добровольцы также могут оказать помощь в поисках.