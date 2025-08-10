Часть закрытого города в Челябинской области осталась без электроснабжения

Также там напомнили, что всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру: 8−800−220−0−220 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру 220 с мобильных телефонов, а также в мессенджере Telegram.