Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть закрытого города в Челябинской области осталась без электроснабжения

Часть Трехгорного (ЗАТО, Челябинская область) осталась без электроснабжения 10 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Утром в воскресенье произошло локальное технологическое нарушение в работе распределительной сети 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались жители части одного из районов города.

«Энергетики челябинского филиала ПАО “Россети Урал” ведут оперативные переключения по переводу потребителей на резервные схемы электроснабжения», — прокомментировали в пресс-службе.

В компании говорят, что в ближайшее время специалисты вернут свет в дома жителей района.

Также там напомнили, что всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру: 8−800−220−0−220 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру 220 с мобильных телефонов, а также в мессенджере Telegram.