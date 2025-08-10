Житель Минусинска забыл в машине документы и стал должником конторы микрозаймов

Житель Минусинска обнаружил, что стал злостным должником конторы микрозаймов. Он стал получать смс-сообщения и звонки с требованием погасить кредит, который он якобы взял. Пытался убедить звонивших, что он не при чем, — бесполезно, его не хотели слышать. Тогда он пришел в дежурную часть полиции и написал заявление.