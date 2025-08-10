Житель Минусинска забыл в машине документы и стал должником конторы микрозаймов

Житель Минусинска обнаружил, что стал злостным должником конторы микрозаймов. Он стал получать смс-сообщения и звонки с требованием погасить кредит, который он якобы взял. Пытался убедить звонивших, что он не при чем, — бесполезно, его не хотели слышать. Тогда он пришел в дежурную часть полиции и написал заявление.
Оперативникам понадобилось некоторое время, чтобы установить, где находится истинная причина беспокойства минусинца. Оказалось, что проблему ему создал 35-летний житель Таштыпского района Хакасии. Тот сознался, что при покупке автомобиля обнаружил в салоне копию паспорта предыдущего хозяина, зашел на сайт микрокредитной организации и там оформил на чужие данные заем на 12 тысяч рублей. Номер счета указал свой, получил деньги, потратил. Видимо, думал, что его никогда не найдут?
В отношении подозреваемого дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до двух лет лишения свободы.