В Уфу из Стерлитамака эвакуировали пятерых пострадавших от хлопка газа на БСК

После вчерашнего происшествия на стерлитамакском предприятии санитарная авиация доставила в медицинские учреждения пятерых пострадавших. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, одного пациента с тяжелыми травмами направили в Республиканский ожоговый центр, двоих госпитализировали в 21-ю городскую больницу, еще двое получили помощь в клинике Башкирского государственного медицинского университета.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Владимира Архангельского предоставить детальный отчет о ходе расследования инцидента. Напомним, авария произошла из-за разгерметизации трубопровода, что привело к хлопку газовоздушной смеси.
Вчера же заместитель прокурора Башкирии Андрей Маркин лично курировал работу оперативного штаба, развернутого на территории предприятия. В ведомстве подчеркивают, что установление точных причин происшествия и оказание всесторонней помощи пострадавшим сотрудникам компании остаются приоритетными задачами.
По последним данным, в результате ЧП пострадали 38 человек. Лабораторные анализы выявили превышение предельно допустимых концентраций ксилолов на территории завода после аварии.
