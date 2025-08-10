В Минске ребенок выпал из окна на пятом этаже: он погиб

Трагедия произошла 9 августа. Предварительно известно, что мальчик (1 год и 9 месяцев) находился у подруги матери, которая поручила присматривать за ним своей 13-летней дочери. «В какой-то момент он остался один в комнате, взобрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты пятого этажа. От полученных травм ребенок скончался», — рассказали в ведомстве.