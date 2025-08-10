«Попытается сорвать встречу»: быть или не быть Зеленскому на саммите Путина и Трампа

Некоторые предполагают, что Владимир Зеленский настроен сорвать встречу Трампа и Путина при помощи Европы.
Через несколько дней, 15 августа, планируется впервые за 10 лет личная встреча между президентом России Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом. Местом встречи выбрана Аляска. При этом украинского лидера Владимира Зеленского на встречу не позвали. В Киеве рассказали зарубежным журналистам, что это стало для Зеленского серьезным поводом для беспокойства. В Раде предположили, что украинский президент будет пытаться сорвать предстоящую встречу при помощи европейских лидеров.
Причем накануне Зеленский уже встретился в европейскими политиками в Великобритании. Тем не менее вопрос о его участии переговорах на Аляске окончательно еще не решен. Трамп открыт к трехсторонней встрече. Что происходит сейчас вокруг переговоров и сможет ли Зеленский принять в них участие — в материале URA.RU.
Страхи Зеленского и страсти вокруг переговоров.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в настоящий момент в украинском СИЗО по подозрению в госизмене, в своем telegram-канале предположил, что Владимир Зеленский попытается сорвать предстоящую встречу глав России и США. По словам парламентария, Зеленский планирует провести неделю в Европе, чтобы сформировать единую позицию стран ЕС по украинскому вопросу.
«Зеленский всю неделю будет кататься по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом и сформировать какую-то общую европейскую позицию», — написал Дубинский. Причем до этого лидеры Евросоюза уже обратились к Трампу, призвав его защитить интересы Украины и дать ей гарантии безопасности.
Об этом указано в декларации главы Еврокомиссии и лидеров Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании. Причем политики уверяют, что только «давление на Россию» способно привести к завершению конфликта.
Сам Зеленский накануне встретился с представителями ЕС в Великобритании и обратился к ним с призывом противостоять любым соглашениям, которые могут поставить под угрозу территориальную целостность Украины. Он боится, что встреча глав России и США закончится территориальным разделом.
Лично Трамп до этого говорил, что мирное соглашение по завершению украинского конфликта должно включать в себя территориальный обмен, а именно — уступки со стороны Киева. По итогу Зеленский открыто выступил против этого. Глава Украины также обеспокоен тем, что к настоящему моменту его так и не позвали на встречу, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к украинскому лидеру.
Одно единственное условие России.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф ранее передал лидерам Евросоюза единственное предложение России по прекращению огня на Украине — вывод украинских войск с территории Донбасса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По словам спецпосланника Москва готова рассматривать перемирие при условии отвода ВСУ с позиций в Донецкой и Луганской народных республиках. На Украине посчитали это неприемлемым.
Зеленский ищет предлоги для отказа от мира.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих соцсетях уверяет, что Зеленский ищет причины для отказа от возможного мирного соглашения. По мнению французского политика, Зеленский не заинтересован в прекращении вооруженного конфликта, поскольку продолжение боевых действий позволяет ему сохранять контроль над ситуацией в стране. Филиппо также отметил, что европейские союзники Украины оказывают давление и на Зеленского, побуждая его к дальнейшему противостоянию с Россией.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также уверен, что президент Украины в преддверии встречи лидеров РФ и США на Аляске превентивно пытается саботировать еще не достигнутые договоренности. Таким образом, подчеркнул он, именно Киев тот самый единственный участник конфликта, кто не хочет достигать мира.
«Должен кое-что подписать»: Зеленский сменил позицию?
Bloomberg считает, что президент Украины на самом деле уже давно изменил своим принципам по вопросу мирного урегулирования конфликта. Если изначально Зеленский категорично выступал против любых переговоров, то теперь он готов рассматривать возможность по заключению мира, передает деловая газета «Взгляд».
Журналисты также ссылаются и на слова самого Трампа, который 8 августа заявил, что украинский глава продемонстрировал готовность работать над соглашением. «Он должен быть готов кое-что подписать», — подытожил американский президент.
В подобном ключе, но более категорично, высказался и аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Он рассказал журналистам, что Украина в принципе не имеет права голоса в разрешении конфликта. По его словам, пока что глава страны имеет поддержку европейских политиков, но и она может скоро сойти на нет из-за экономической политики Трампа.
Все не так однозначно: у Зеленского есть шанс попасть на историческую встречу.
Сразу несколько иностранных СМИ предполагают, что на самом деле встреча с участием Зеленского в настоящий момент обсуждается. Авторы немецкого издания DPA International уверены, что подобные переговоры с полноценным участием Украины возможны, но только в будущем.
Не исключает возможности для Зеленского попасть на переговоры и телеканал CNN. Журналисты, ссылаясь на Белый дом, отмечают, что там все еще проходит обсуждение потенциального участия Украины.
CBS также сообщает, что хоть и неизвестно, в каком формате, но Зеленский так или иначе должен принять участие в переговорах. Трамп в целом открыт к трехсторонней встрече, пишет Reuters. Тем не менее в настоящий момент Зеленский так и не получил приглашение, отмечает The Washington Post.