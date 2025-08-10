«Попытается сорвать встречу»: быть или не быть Зеленскому на саммите Путина и Трампа

Лично Трамп до этого говорил, что мирное соглашение по завершению украинского конфликта должно включать в себя территориальный обмен, а именно — уступки со стороны Киева. По итогу Зеленский открыто выступил против этого. Глава Украины также обеспокоен тем, что к настоящему моменту его так и не позвали на встречу, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, близкие к украинскому лидеру.