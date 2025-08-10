Силы ПВО за 15 минут сбили пять БПЛА над Калужской областью

До этого в ведомстве сообщали, что с 20:00 мск 9 августа до 06:10 мск 10 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 121 украинский беспилотник над 15 регионами России, в том числе 7 дронов над Калужской областью.
